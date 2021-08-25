В Ангарске пьяный лихач на Субару устроил гонки с полицейскими и врезался в столб. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Остановить автомобиль Субару, чтобы проверить документы у водителя, инспекторы ГИБДД из Ангарска попытались в районе кладбища «Березовая роща». Однако водитель, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. Пытаясь оторваться от преследования, лихач, не справился с управлением на трассе Ангарск-Савватевка, съехал с дороги в кювет и врезался в бетонный столб. Водитель не пострадал, поэтому инспекторы его сразу задержали. Он признался, что перед тем, как сесть за руль, выпил перцовки.

- За рулем оказался 56-летний местный житель, - сообщили в МВД России. – После того, как ему провели освидетельствование, выяснилось, что норма алкоголя в его организме, превышена более чем в 7 раз.

На лихача составили административные протоколы. Теперь ему грозит штраф и лишение водительских прав. Его автомобиль поставили на арестплощадку.