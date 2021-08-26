Завершены поиски пропавшей без вести волонтера иркутской зоогалереи Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские завершили поиски пропавшей без вести женщины, которая являлась волонтером иркутской зоогалереи. «Комсомолка» рассказывала, что иркутянка таинственно исчезла 19 августа. В тот день она сказала, что ей срочно необходимо отправиться в банк. Объяснила, мол, на днях неправильно оплатила госпошлину и хотела это исправить. С тех пор ни родные, ни друзья не знали, где она находилась.

- Женщина найдена живой и здоровой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Она сама вышла на связь и рассказала, что уехала путешествовать. Сейчас она находится в другом городе.

Также в Иркутске завершены поиски 62-летней женщины, которая исчезла 24 августа. Она самостоятельно вернулась домой.

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