Безработная жительница Шелехова «подарила» мошенникам почти 1 миллион рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На мошенников нарвалась 45-летняя жительница Шелехова, когда начала искать работу в Интернете. Свои данные женщина, которая по образованию является экономистом, оставила на нескольких сайтах, в том числе и в соцсетях. Вскоре ей позвонил мужчина, который предложил зарплату в 25 тысяч рублей.

После этого аферист предложил шелеховчанке пообщаться по скайпу без видеосвязи. Мужчина начал рассказывать ей, что на первых порах именно он будет курировать закупку акций по курсу доллара, участвовать в торгах и так далее. Ответив на звонок «куратора», шелеховчанка вновь попала в поток незнакомых терминов, и, уверенная в том, что уже участвует в торгах, нажимала на надпись «вывод денег» в приложении.

- «Работа» продолжалась 10 дней, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Женщина, ничего не подозревая, выполняла все операции и команды, вводила свои личные данные и данные банковских карт, а все остальное, в том числе и коды, мужчина видел в её телефоне благодаря приложению. Таким образом он списал с ее счета более 900 тысяч рублей.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Полицейские еще раз просят жителей Иркутской области никому не сообщать данные своей банковской карты.

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