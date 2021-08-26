Еще 471 житель Иркутской области выздоровел после COVID -19

Еще 401 случай коронавируса подтвердился в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 401 случай коронавируса подтвердился в Иркутской области. А общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 96 182. Об этих данных на 26 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Иркутской области.

-Госпитализировано 2381 пациента, и сейчас число тех, кто нуждается в помощи медиков в стационаре, на 86 меньше, чем днем ранее, - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области. - Выздоровел, справившись с инфекцией, за минувшие сутки 471 человек. А всего число переболевших достигло 81, 7 тысяч человек.

К сожалению, медицина не всесильна. Многое зависит от возможностей самого организма. За минувшие сутки, на 26 августа, умерли от коронавируса 14 человек. А общее число жертв пандемии в Иркутской области за полтора года составило 4483 человека.