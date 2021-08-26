483 миллиона рублей получит Иркутская область для поддержки семей с детьми Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область дополнительно получит 483 миллиона рублей на поддержку семей с детьми. С начала года региона уже получил от федерального правительства 6,1 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет. Также финансовую поддержку получают малообеспеченные семьи. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Сумма ежемесячной выплаты может быть равна 50, 75 или 100 процентам регионального прожиточного минимума ребенка. В 2021 году прожиточный минимум ребенка в Иркутской области составляет 12 759 рублей, - отмечают в сообщении на официальном сайте правительства.

Напомним, получить пособие для малообеспеченных семей на детей в возрасте от трех до семи лет оценивается нуждаемость заявителей - учитываются доходы родителей, имущество и сбережения. Также, если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то и он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.

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