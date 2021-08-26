Конкурс на лучшую роспись стелы на въезде в город объявили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области объявлен конкурс на лучший эскиз для росписи стелы, которая расположена на въезде в город, на 12-м километре Качугского тракта. Об этом сообщают в официальном аккаунте в соцсетях студенческих отрядов Иркутской области.

- Участникам необходимо разработать эскиз по росписи въездной стелы и отправить заявку, приложив к ней готовые работы. Требуется не менее трех качественных фотографий. Прием ведется до 30 августа, - рассказывают в сообщении.

Подать заявку на участие может как индивидуальный автор, так и группа мастеров.

Победителю конкурса выплачивается денежная премия в размере 15000.

Участники, чьи работы будут оценены и рекомендованы к реализации, могут быть приняты в Министерство транспорта и дорожного хозяйства для прохождения стажировки.

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