Директор иркутской турфирмы присвоила больше 1,7 миллионов рублей своих клиентов

Директор иркутской турфирмы присвоила себе больше 1,7 миллионов рублей своих клиентов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Признана виновной директор иркутской турфирмы, которая с 2018 по 2019 год систематически присваивала деньги клиентов. Предприниматель заключала с людьми договоры и обязалась бронировать и оплачивать для них туристические путевки. Однако, после этого 30-летняя предприниматель тратила деньги на собственные нужды. От ее действий пострадали 13 человек. Общая сумма украденных средств составила больше 1,7 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Решением Кировского районного суда города Иркутска подсудимая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (Присвоение вверенных денежных средств с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба), - рассказали в ведомстве.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев. Суд также пришел к выводу о возможности исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений без изоляции от общества, применил положения статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с испытательным сроком на 5 лет с контролем за ее поведением со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных.

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