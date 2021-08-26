После падения металлического шара на 4-летнюю девочку в Иркутске задержали сотрудницу администрации. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Следователи СК продолжают расследовать уголовное дело о халатности, из-за которой в одном из скверов Иркутска на 4-летнюю девочку упал декоративный металлический шар. Ребенок с черепно-мозговой травмой попал в реанимацию и находится под присмотром врачей. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователями СК в рамках расследования уголовного дела о халатности установлено должностное лицо. Следователи выяснили, что именно сотрудница администрации должна была уведомить МКУ «Городская среда» о дальнейшем обслуживании территории сквера, в том числе установленной там конструкции. Данные действия выполнены не были, в результате халатного отношения должностного лица наступили тяжкие последствия, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемая задержана. Сейчас ее допрашивают следователи. Также решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее глава СК России Александр Иванович Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

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