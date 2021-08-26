Ремонт фасада "Московских ворот" начался в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске подрядчик уже приступил к ремонту фасада "Московских ворот". Впереди предстоят работы по штукатурке, шпаклевке и покраске поверхности акриловыми составами, а также будут установлены металлические двери и пластиковые окна.Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Работы проходят в рамках текущего ремонта объектов культуры города. В начале августа мы заключили контракт на ремонт фасада. Срок выполнения работ – 30 календарных дней, - рассказали в ведомстве.

Также в будущем планируется задействовать и внутренние помещения "Московских ворот". В том числе, там появится смотровая площадка.

СПРАВКА КП

Триумфальная арка была сооружена в Иркутске в 1811 году в честь десятилетия восшествия на престол Александра I. Ворота располагались на пересечении улиц Московско-Ланинской и Нижней набережной Ангары при выезде из города на Московский тракт. Отсюда и было получено название "Московские". В августе 2009 года было решено восстановить Московские ворота" к 350-летию Иркутска. 14 сентября 2011 года «Московские ворота» были открыты. В данный момент это объект муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова".

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