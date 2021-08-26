Пострадавшие от подтопления в августе иркутяне получат единовременные выплаты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутска, пострадавшие от подтопления в августе, получат единовременные выплаты. Заявления принимаются в комитетах по управлению административными округами областного центра до 15 сентября.Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Единовременная денежная выплата положена гражданам, пострадавшим в результате увеличения сбросных расходов Иркутской ГЭС и повышения уровня грунтовых вод, приведшей к подтоплению территории предместья Марата, предместья Рабочее, микрорайона Лесной, садоводческих некоммерческих товариществ в районе нижнего бьефа реки Ангара, Плишкинского тракта, пади Грязнуха, территории поселка имени Горького, поселка имени Кирова и прилегающих к ним садоводческих некоммерческих товариществ, поселка Боково, поселка Жилкино, садоводческого некоммерческого товарищества «Ангара» (о. Комсомольский, р. Ангара), территории садоводческого некоммерческого товарищества «Елизовское» (о. Елизовский, р. Ангара), территории улицы Костромской, улицы Овражная, улицы Верхняя Набережная, - уточнили в ведомстве.

На финансовую поддержку имеют право жители вышеперечисленных населенных пунктов, находящихся на территории, где был объявлен режим ЧС, при условии, что у них составлен акт об ущербе в результате подтопления.

Однако выплату не смогут получить пострадавшие, которым уже была оказана поддержка при подтоплении в июне. Напомним, 282 иркутянам уже выплатили по 5 и 10 тысяч рублей компенсации.

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