Игорь Кобзев: Капремонт школ - важный показатель доступности образования, который нужно улучшать

Губернатор проверил, как обновляют одно из учебных заведений в Черемховском районе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев во время рабочего визита в Черемховский район проверил, как идет капремонт школы в селе Рысево. В здании намерены заменить окна, вентиляцию, электрооборудование, трубы, обновить внутреннюю и внешнюю отделку. Уже закончили приводить в порядок крышу.

Всего в школе занимается 253 ученика. Пока идут работы, дети будут учиться в других помещениях, а возить их станут два автобуса. По контракту, капремонт должен закончиться через два года. Губернатор подчеркнул, что нужно сокращать сроки. Возможно, удастся выделить дополнительные деньги, чтобы обновить здание уже к осени 2022-го.

- Капитальный ремонт школ - один из важных показателей доступности образования и нам необходимо его улучшать, - сказал Игорь Кобзев. - С 2009 года количество школ в регионе, которым требуется капитальный ремонт уменьшилось в 2,3 раза. Сейчас в Иркутской области 174 таких объекта. Есть задача сократить этот список. Для этого мы планируем включиться в новую федеральную программу по капитальному ремонту таких учреждений.

Всего по госпрограмме «Развитие образования» на капремонт 83 учреждений в Иркутской области выделено 859,8 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов.