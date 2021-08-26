В Иркутске пропал мужчина со шрамом от бензопилы на лице Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают без вести пропавшего жителя Нижнеудинска Алексея Конушкина. Известно, что мужчина 12 июня приехал в областной центр со своим знакомым и находился в квартире в микрорайоне Березовый. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Когда хозяин жилья 15 июня вернулся в Нижнеудинск, разыскиваемый покинул квартиру и с тех пор его местоположение не известно, - рассказали в ведомстве.

Людей, которые видели Алексея Конушкина или знают о его местонахождении, просят обратиться в полицию. Также правоохранители обращают внимание, что фото пропавшего сделано в 1996 году.

Приметы: на вид 42 года, рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые с проседью

Особые приметы: на правой щеке вертикальный шрам длинной около 6 сантиметров, оставленный цепью бензопилы; между большим и указательным пальцем левой руки наколка в виде буквы «А».

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