Расписание поезда Иркутск – Северобайкальск изменится 4 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание пассажирского поезда № 71/72 Иркутск – Северобайкальск изменится 4 сентября на участке Вихоревка – Марикта. Разница с действующим расписанием составит от +1 до +24 минут. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- Изменения связаны с проведением работ по модернизации участка Моргудон – Анзеби, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

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