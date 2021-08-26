В магазинах Иркутской области прошли рейды на соблюдение антиковидных мер Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области продолжаются рейды на соблюдение антиковидных мер. Специалисты регионального правительства проверили 51 непродовольственный магазин. Были выявлены незначительные нарушения. Выдано 265 уведомлений о необходимости соблюдения установленных правил. Об этом сообщают в пресс-службе правительства области.

- Также рейдовые мероприятия прошли в общественном транспорте Ангарска. В отношении одного гражданина был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нахождение в общественном транспорте (маршрут№20) без средств индивидуальной защиты. Материалы направлены в Ангарский городской суд, - говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Напомним, за нарушение антиковидных мер полагаются штрафы от тысячи до тридцати тысяч рублей для граждан, от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей для должностных лиц, а также для предпринимателей до пятидесяти тысяч и для юридических лицо до трехсот тысяч рублей, либо приостановка работы организации-нарушителя на срок до 90 дней.

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