На Братской ГЭС в впервые с 1995 года начали холостой сброс воды. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Холостой сброс воды впервые за последние 25 лет, с 1995 года, проводят 26 аавгуста на Братской ГЭС. Это вызвано чрезвычайно высоким уровнем воды в реках и водохранилищах. Об этом сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, в соответствии с письмом Росводресурсов, с 26 августа устанавливает следующие режимы работы гидроузлов: Братского гидроузла - среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 5300±200 м³/с с поддержанием уровня воды в Усть-Илимском водохранилище в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 295,5-296,0 м БС, - отмечают в пресс-службе ведомства.

На Братской ГЭС для холостого водосброса открыты два затвора водосливных секций. Подобное жители Братска наблюдали в 1995 году - и по той же причине. Режим работы Иркутской ГЭС в настоящее время сохраняется на уровне 3000 кубометров до особого указания. Мера обусловлена складывающейся гидрологической обстановкой, связанной с высоким уровнем реки Ангары в нижнем бьефе ГЭС и ее притоков.