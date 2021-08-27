Иркутский международный Слата Марафон состоится в сентябре. Фото: ООО "Маяк".

В Иркутске вновь пройдет международный Слата Марафон. Поучаствовать успеют все желающие, так как забег состоится в выходные - 4, 5, 11, 12 сентября. Формат спортивного события максимально адаптируют под эпидемиологическую обстановку.

- Главная цель - не навредить, - подчеркнула руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Поэтому бегуны могут выбрать любой из четырех дней. Стартовый и финишный створы, а также команда организаторов будут работать с 10.00 и до 18.00 (на бульваре Гагарина, в районе памятника Александру III).

Маршруты в этом году изменились. Так, дистанцию в пять километров нужно будет преодолевать по пешеходной зоне набережной на бульваре Гагарина и на островах Юность и Конном. Изменилась и схема забега для детей. А вот дистанция на три километра осталась прежней.

Все участники получат медали, а победителей станет даже больше, чем раньше. Подробности участия и схемы маршрутов можно посмотреть на сайте мероприятия.