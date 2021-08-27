56-летний мужчина пропал без вести в Хомутово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 56-летнего жителя села Хомутово Андрея Зиновьева, полицейским сообщили его родственники. Они рассказали, что он ушел из дома 25 июля и не вернулся. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего. На вид ему 80 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые. Мужчина сутулится, у него медленная, шаркающая походка. Был одет в синюю футболку, черные спортивные брюки, темно-синие резиновые тапки. Также он может плохо ориентироваться в пространстве.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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