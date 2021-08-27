12 человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области

12 жителей Иркутской области умерли из-за коронавируса за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

27 августа в Иркутской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 399 жителей. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 96 581. Об этом сообщают в региональном Оперштабе по коронавирусу.

- За сутки в больницах стало меньше на 71 пациента. 2310 зараженных все еще продолжают бороться с вирусом в больницах области, - рассказали в ведомстве.

Еще 519 человек, больных коронавирусом, справились с болезнью. Так, общее количество выздоровевших возросло до 82 230. К сожалению, были и летальные случаи - за сутки от COVID-19 умерло 12 пациентов, в общем - 4495. От иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, умерло 416 человек.

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