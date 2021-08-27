Подозреваемого в поджоге древесины стоимостью 25 миллионов рублей задержали в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области задержали мужчину, которого обвиняют в поджоге древесины стоимостью 25 миллионов рублей. Пожар произошел на складе лесопродукции, расположенном в нескольких километрах от поселка Харанжино Братского района. За считанные минуты огонь распространился с одного до сорока тысяч квадратных метров. Полиции удалось установить подозреваемого в поджоге. Им оказался бывший сотрудник предприятия. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обследования места пожара были обнаружены четыре независимых очага возгораний. По предварительным подсчетам, общий объем сгоревшей продукции превысил 50 тысяч кубометров стоимостью более 25 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ.

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