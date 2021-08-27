Найдены тела двух туристов, погибших во время сплава по реке Ия в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области продолжаются поиски без вести пропавшего туриста, который вместе с братом и их знакомой отправился на сплав по Иркуту. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Вечером 22 августа на телефон спасения «112» поступило сообщение о том, что на реке Иркут, на кордоне 20 км ниже по течению, в районе деревни Быстрая, найдена перевернутая лодка. На место происшествия выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и областной пожарно-спасательной службы, которым удалось найти две лодки. Людей при этом не обнаружили, - рассказали в ведомстве.

В течение 23 августа спасатели обследовали акваторию реки на лодке. Спустя два дня местный егерь рассказал, что потерявшиеся мужчина и женщина вышли к его базу. Сейчас на реке Иркут и по её берегам спасатели продолжают поиски еще второго мужчины.

Также накануне в пяти километрах от урочища Габова Яма спасатели обнаружили тела двух туристов, мужчины и женщины, сплавлявшихся на аэролодке по реке Ие. Их искали 10 дней.

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