64 квартиры получат дети-сироты в Черемхово. Фото: правительство Иркутской области

Восемь двухэтажных домов продолжают строить в центре Черемхово. 64 квартиры предназначены для детей-сирот. Работы начались в декабре и закончатся к декабрю Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Сегодня в очереди на жильё в городе стоят 313 сирот, которым исполнилось 18 лет. В Черемховском районе заявления подали 179 человек, - рассказали в ведомстве.

Также в ближайшие годы планируется построить почти 11,5 тысяч квадратных метров жилья для детей-сирот. Новый микрорайон будет назван «Любовь и голуби» в честь пьесы Владимира Гуркина.

В улучшении жилищных условий в Черемхово сейчас нуждаются 1 474 человека. Те, чьи дома признали аварийными до 1 января 2017 года.

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