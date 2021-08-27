Первый фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Малая Еланка в Иркутском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В деревне Малая Еланка в Иркутском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. На его строительство из регионального бюджета было выделено семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В современном ФАПе будет обслуживаться около тысячи человек. Теперь жители Малой Еланки будут получать медицинскую помощь в соответствующих всем нормам условиях. ФАП оснащен всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью, есть смотровой и прививочный кабинеты, - рассказали в сообщении на сайте правительства.

Раньше в деревни никогда ФАПа не было. Жители за медицинской помощью ездили в областной центр.

Напомним, всего в Иркутской области в 2021 году запланировано строительство 59 ФАПов и 2 врачебных амбулаторий.

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