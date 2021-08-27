Пробки в 9 баллов образовались в Иркутске вечером, 27 августа. Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Не получится вовремя вернуться домой пятничным вечером, 27 августа у некоторых автомобилистов из Иркутска. Дело в том, что городские дороги сковали огромные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.55, в Иркутске заторы в 9 баллов.

Рассказываем, где движение затруднено сильнее всего и где автомобилистам придется постоять. Как обычно, это многострадальная улица Трактовая. Также заторы на улицах Олега Кошевого, Баррикад, Кая, Седова, 3 Июля, Карла Либкнехта, Ширямова, Партизанская, Старо-Кузьмихинская, и на Байкальском кольце.

Если не хотите попасть в затор, заранее выбирайте пути объезда.

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