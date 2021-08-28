Еще 398 случаев заражения COVID зарегистрировано в Иркутской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общее число заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 28 августа вплотную приблизилось к 97 тысячам и составило 96 979 человек. За минувшие сутки этот диагноз выставлен еще 398 жителям региона. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

-Число госпитализированных - 2208, - уточняют в оперштабе. - За прошедшие сутки их количество уменьшилось на 102 пациента.

Сразу 554 жителя Приангарья выписали в связи с отрицательным тестом ПЦР и выздоровлением. Это рекордные данные! А всего с начала пандемии, то есть за полтора года, удалось благополучно справиться с тяжелой болезнью 82784 нашим землякам.

К сожалению, в борьбе с вирусом по-прежнему есть потери. За истекшие сутки умерли 14 человек, а общее число жертв эпидемии в регионе достигло 4509.

В регионе продолжается прививочная кампания, полностью ее завершили 494 195 жителей.