Полиция разыскивает 28-летнего иркутянина с татуировкой "За Вас!" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Где сейчас Никита Викторович Бояренко, 28-летний житель Иркутска, неизвестно. Полиция ведет его розыск. Подробности КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- С заявлением о розыске молодого человека в дежурную часть отдела полиции обратилась местная жительница, - уточняют в ведомстве. - Женщина сообщила, что ее брат ушел из дома в сентябре 2020 года и до настоящего времени домой не вернулся.

Ушел из дома он, получается, год назад. Где может быть? Сейчас опрашивают родных и близких Никиты Бояренко, выясняют, не мог ли он, например, просто уехать из города в другой регион страны.

Его приметы: на вид 27-30 лет, высокого роста, худощавый, глаза голубые, волосы короткие темно-пепельного цвета. Особые приметы: на кисти правой руки есть татуировка "За Вас!".

Когда Никита Бояренко в прошлом году вышел из квартиры в Иркутске, он был одет в серую футболку с надписью на английскоме, голубые джинсы и синюю куртку с бежевыми вставками на плечах и локтях.