Почему в Иркутске при встрече руку подавать и обниматься уже не принято. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вообще - то подавать руку при встрече, особенно в деловой среде - нормальная и даже необходимая часть этикета. Обнять того, кого долго не видел - это уже личный выбор каждого. Но теперь это наблюдается все реже. Почему? КП-Иркутск рассказали в Служба исследований компании hh.ru.

Каждый седьмой из опрошенных отметил, что что сотрудники на работе перестали пожимать руки друг другу (14%), - приводят данные аналитики. - А еще 11% обратили внимание на то, что на службе теперь не принято и обниматься.

Почему? Все это влияние пандемии. Каждый десятый житель региона, который отвечал на вопросы, вообще отметил, что в компании отказались от личных встреч и работают удаленно.

Любопытно, что новый тренд задают как раз те, кто раньше в обязательном порядке обменивался рукопожатиями - специалисты производственной и строительной сфер, а также юристы. А банковские служащие больше остальных отмечают, что стали реже обниматься с коллегами, они же существенно сократили количество очных встреч в офисе.

Пандемия заставила и обратить внимание на гигиену - иркутяне говорят о том, что стали чаще мыть руки с мылом.