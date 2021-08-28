Обвиняемый в убийстве 22-летней девушки арестован в Бодайбо. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Об убийстве, которое произошло 25 августа в Бодайбо, сообщают в СУ СКР по Иркутской области. Погибла 22-летняя девушка, местная жительница. Вот какие подробности известны КП- Иркутск.

- По версии следствия, 25 августа в частном доме, расположенном на ул. Володарского в г. Бодайбо, мужчина пил спиртное с 22-летней девушкой, - сообщает пресс-служба ведомства.

Между ними разгорелся скандал и 34-летний бодайбинец задушил свою знакомую. Когда понял, что натворил, рассказал о произошедшем. На место трагедии вызвали полицию. Следователи СК и сотрудники МВД допросили его и доставили в следственный отдел. Мужчину заключили под стражу на два месяца по решению городского суда.

Расследование уголовного дела продолжается.

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