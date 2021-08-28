Караул!!! У нас закончились игрушки: зоогалерея Иркутска объявила сбор для питомцев

Это львенок Фортис. Ему тоже нужны мягкие игрушки. Фото: иркутская зоогалерея.

"Караул!!! Выручайте!!!У нас закончились игрушки!!!", - такое сообщение с просьбой о помощи появилось в социальных сетях иркутской зоогалереи. О чем речь? О потрепанных мягких тигрятах, котятах, божьих коровках и прочей тряпичной "фауне". Вам они могут быть уже не нужны, если малыши выросли, а вот настоящим зверям пригодятся.

- Пока "детки" ( речь о животных - ред. ) были маленькими, они уничтожили все наши запасы мягких игрушек, а так же все, что мы нашли у друзей и знакомых, - сообщает подробности хозяйка иркутского зоопарка Людмила Ивушкина. - Теперь играть хочется, а нечем. Особая нужда в специальных игрушках- "погрызушках" для собак, у них срок жизни хоть немного дольше.

Зачем нужны мягкие игрушки животным? Чтобы играться с ними, как с настоящей добычей. Судьба того, что служит для развлечения, конечно, известна - покусают и, в конце концов, выпотрошат. Поэтому и просят для зверят именно старые, ненужные.

КУДА НЕСТИ ИГРУШКИ

Дом природы (зоогалерея), тел. 45-66-54, Иркутск, ул. Байкальская, 54. Можно принести игрушки для животных в часы работы дома природы.