Еще 397 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За сутки опасной инфекцией заразились еще 397 человек. С весны 2020 года, когда COVID-19 начал распространяться по Приангарью, в нашем регионе 97 376 заболевших. Госпитализировано на данный момент 2 250 пациентов. За сутки прирост составил 42 сибиряка. Такие данные в воскресенье, 29 августа приводит оперативный штаб.

Увы, продолжается рост числа умерших от коронавируса. За сутки скончались 13 зараженных. Всего из жизни ушли 4 522 человека. Еще 416 умерли от заболеваний, не связанных с ковидом.

Есть и приятные новости. Растет число выздоровевших. Болезнь победили 83 294 жителя Приангарья. За сутки прирост составил 510 человек.

Медики по-прежнему просят сибиряков носить маски в общественных местах.

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