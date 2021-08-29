13 человек умерли за сутки от коронавируса в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области по-прежнему увеличивается число умерших от коронавируса. За сутки скончались еще 13 человек. С весны прошлого года, когда COVID-19 начал распространяться по Приангарью, в нашем регионе уже 4 522 жертвы опасной инфекции. Еще 416 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Это данные оперштаба на 29 августа.

Растет и число зараженных. За сутки опасной инфекцией заразились еще 397 человек. В общей сложности в Приангарье уже 97 376 заболевших. Госпитализировано на данный момент 2 250 пациентов.

Что касается оптимистичных новостей, то за сутки с болезнью справились 510 сибиряков. Всего, коронавирус победили 83 294 жителя Приангарья.

Если не хотите заразиться, носите маски в общественных местах. Такие рекомендации дают врачи.

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