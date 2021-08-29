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Происшествия29 августа 2021 14:12

В Аршане туристка сломала ногу, забираясь на Пик Любви

На помощь ей вовремя пришли спасатели
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Аршане туристка сломала ногу, забираясь на Пик Любви

В Аршане туристка сломала ногу, забираясь на Пик Любви

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Просить помощи спасателей пришлось туристке, которая решила забраться на Пик Любви в Аршане без зарегистрированной группы. При восхождении женщина сломала ногу и не смогла передвигаться самостоятельно. На помощь ей выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из поселка Кырен.

- Пострадавшую нашли быстро, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Бурятии. – Спасатели оказали ей первую помощь и наложили шину. Туристку на носилках эвакуировали в поселок Аршан, где передали врачам.

Спасатели еще раз напоминают сибирякам, собираясь в туристический поход необходимо сообщить об этом спасателям.

Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон, зарядку для него, а также запас продуктов и воды.

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