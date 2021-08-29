Бегун из Саянска Роман Тарасов завоевал бронзу Паралимпиады 2020 в Токио. Фото: официальный сайт администрации Саянска

Еще одна медаль в коллекции сборной России на Паралимпиаде 2020 в Токио! И завоевал ее 28-летний бегун из Саянска Роман Тарасов. Наш спортсмен взял бронзу на дистанции 100 метров. Сибиряк преодолел расстояние за 10,88 секунды.

Золотую медаль с мировым рекордом завоевал норвежский спринтер Салум Агеза Кашафали. Серебро взял американец Ноа Малону. Отметим, что спортсмены выступали в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).

Ранее на Паралимпмале в Токио золотую медаль завоевал спортсмен из Бурятии Михаил Асташов.

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