Небольшой дождь обещают 30 августа в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После жарких выходных, с началом новой рабочей недели в Иркутск вернулась пасмурная погода. Утром, 30 августа покапал небольшой дождь. По прогнозу синоптиков, небольшие осадки ожидаются и днем. Так что, горожанам, лучше захватить с собой зонтик. Столбик термометра поднимется до +24 градусов. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с,

По Иркутской области переменная облачность, без существенных осадков, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер подует юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +24,+29 градусов, при облачной погоде +14,+19.

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