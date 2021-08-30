Проект строительства моста через Ангару в Братске будет разработан к 2025 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Проект строительства нового моста в Братске через реку Ангару планируется подготовить к 2025 году. Автомобильная и железная дороги будут перенесены с Братской ГЭС на новый объект. После введения в эксплуатацию моста переправа по плотине станет резервной. Об этом сообщают в пресс-службах правительства Иркутской области и администрации Братска.

- Один из важнейших вопросов — строительство мостового перехода через реку Ангару - с тем чтобы, перенаправить транспортные потоки с плотины ГЭС. Этот проект получил поддержку на федеральном уровне, - рассказал глава региона во время совещания.

Напомним, сегодня по Братской ГЭС проходит более 13 тысяч автомобилей в сутки, а также 38 железно-дорожных составов. При этом нагрузка на дорогу по плотине, которая была введена в эксплуатацию в 1967 году, продолжает расти. Все это создает необходимость строительства моста через Ангару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске предложили перенести на октябрь 2022 года. Шведы и финны отказались ехать на мировой форум из-за коронавируса. (подробности)

Почему девятиклассники Иркутска уходят из школ в колледжи. Средний балл аттестатов на бюджет в ведущих колледжах Иркутска в 2021 году больше «4». (подробности)