Семь человек погибли в ДТП за неделю в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области за прошедшую неделю, с 23 по 29 августа, произошло 52 ДТП, в которых пострадали люди. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В данных ДТП 7 человек погибли,70 человек получили травмы различной степени тяжести.

Из них 4 ДТП,в которых водитель транспортного средства находился в состоянии опьянения, - рассказали в соцсетях ведомства.

Также специалистами были выделены основные причины аварии. Среди них самыми частыми являются: несоблюдение очередности проезда - из-за этого нарушения в регионе произошло 9 ДТП; еще 9 - из-за нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части; также в 7 авариях пострадали люди из-за того, что водитель неверно подобрал скорость автомобиля согласно условиям движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре человека пострадали в ДТП с загоревшейся "Волгой" под Шелеховом. "Волга" и "Хонда" столкнулись вблизи поселка Моты. (подробности)

Водитель тонированного Субару насмерть сбил пешехода на обочине дороги в Ангарске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. (подробности)