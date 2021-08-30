Ремонт подъездов к школам продолжается в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре продолжается ремонт подъездных путей к школам. Специалистами был составлен список проблемных территорий, где сегодня убирают мусор, обрезают деревья и заделывают ямы. Как стало известно "КП"-Иркутск", исправлено больше половины замечаний, осенью работы будут продолжены. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Ранее муниципалитет расторг контракт с подрядной организацией, которая не справилась с работами на окружной дороге микрорайона Солнечный. Сейчас на объекте новый подрядчик. По контракту все работы должны быть окончены к 15 октября. Однако подрядчик пообещал, что в ближайшее время подходы к гимназии № 25 и к школе № 47 будут заасфальтированы, - рассказали на официальном сайте администрации.

Напомним, все школы областного центра прошли проверку и готовы к началу учебного года.

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