Накануне 1 сентября в Иркутске начали воровать цветы с клумб Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске два дня подряд неизвестные воруют цветы с клумбы в центре города. Как стало известно "КП"-Иркутск", сотрудники МКУ "Городская среда" связывают участившиеся случаи воровства с приближающимся 1 сентября. Об этом сообщают в официальном аккаунте предприятия.

- 26 августа с клумбы на пересечении улиц Ленина и Чкалова украли семь метров целозии.

27 августа сотрудники МУПЭП "Горзеленхоз" восстановили клумбу. В субботу с утра мы снова видим печальную картину - целозия повторно украдена! - делятся в соцсетях предприятия.

Также специалисты заметили, что поредели цветники у памятника Ленину и на сквере, где расположена декоративная фигура верблюда.

Жителей Иркутска просят беречь клумбы, а также сообщать о действиях вандалов.

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