Ночью 30 августа будет перекрыт участок дороги Иркутск-Листвянка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 38-м километре дороги Иркутск-Листвянка в ночь на 31 августа будет временно закрыто движение транспорта. Об этом "КП"- Иркутск" сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Кратковременное перекрытие движения планируется в ночь с 30 на 31 августа в два этапа: с 01:00 до 02:30, а также с 03:00 до 04:30 по местному времени, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ограничение движения на дороге Иркутск-Листвянка связано с монтажом балок пролетного строения моста.

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