Председатель ЗС и мэр Иркутска проверили, как готовы школы к 1 сентября

Спикер ЗС проверил, готовы ли школы к работе в пандемию.

Председатель Заксобрания региона Александр Ведерников вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым посетил две школы №23 и №9, в которых оценил уровень подготовки образовательных учреждений к работе в пандемию.

Так, в обеих школах установлены на входах автоматические термометры, антисептики для рук. Кроме того, вход сделан так, что потоки детей разведены. А в холлах, столовых, некоторых кабинетах стоят рециркуляторы. Также на раковинах размещены антисептики для рук. В столовых дети будут питаться по расписанию.

Александр Ведерников напомнил, что в августе депутаты активно ездили по области и посещали школы. Эта работа необходима для того, чтобы удостовериться, что в школах есть все необходимое и уменьшить риски заражения детей и учителей коронавирусом.

Спикер подчеркнул, что рециркуляторы, которые школы обязаны установить, закупаются за счет средств учреждений, муниципалитета и даже иногда за счет родителей. По мнению Александра Ведерникова, основные средства на эти цели должны выделяться из областного бюджета.