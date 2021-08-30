Сторож застрелил рыбака в охотничьих угодьях в Слюдянском районе Фото: Владимир ФРОЛОВ

В Слюдянском районе в полицию поступило сообщение о том, что в охотничьих угодьях, в двадцати километрах от деревни Быстрая, был застрелен иркутянин. После осмотра места происшествия следователями было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, днем 27 августа несколько мужчин приехали в указанные охотничьи угодья для рыбалки. На следующее утро мужчина услышал выстрел в одном из домиков. Как выяснилось позже, 58-летний сторож застрелил рыбака, приехавшего из Иркутска. С целью сокрытия следов преступления тело 75-летнего погибшего и оружие подозреваемый сбросил в реку, - рассказали в ведомстве.

Полицейские по горячим следам задержали сторожа. Следователям предстоит выяснить мотив и обстоятельства убийства. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверо туристов из Иркутска всю ночь спасались от медведя, который шел по их следу. Им повезло, что хозяин тайги оказался не голодным. (подробности)

Спасаясь от депрессии, сибирячка отдала все вещи гадалке и оформила на себя кредит. Жительница Шелехова подарила лжецелительнице дорогой гаджет. (подробности)