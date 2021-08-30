115 детей из малообеспеченных семей получили рюкзаки с канцелярией от силовиков в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске прошел пятый ежегодный благотворительный проект «Собери ребенка в школу». За несколько лет в рамках акции к учебному году было подготовлено больше 3300 детей. Сотрудники полиции, Прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МЧС, ФСИН, а также члены общественного совета при ГУ МВД региона совместно с общественными организациями собрали канцелярию для школьников к 1 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе Главка МВД по Иркутской области.

- По предварительным оценкам, только в Иркутске для нужд несовершеннолетних на данный момент приобретено 115 школьных портфелей с необходимым содержимым: тетрадями, альбомами, красками, линейками и другими канцелярскими принадлежностями. Кроме этого, в распоряжение иркутского регионального отделения Российского детского фонда передано около четверти миллиона рублей, собранных неравнодушными сотрудниками и общественниками, - сообщили на официальном сайте ведомства.

Детям из малообеспеченных семей правоохранители лично передали рюкзаки с канцелярией. Также силовики изучили условия жизни школьников и пожелали им хорошей успеваемости в новом учебном году.

Также акция пройдет в других городах и селах региона.

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