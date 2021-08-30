Александр Ведерников: Школы нужно обеспечить рециркуляторами

Областные парламентарии: муниципалитетам необходима помощь в обеспечении безопасности школ.

Заседание депутатского штаба 30 августа посвятили санитарной безопасности в школах Иркутской области. Председатель ЗС Александр Ведерников напомнил, что в августе депутаты посетили различные образовательные учреждения региона и пришли к выводу, что в том числе из областного бюджета должны выделяться деньги на обеспечение санитарной безопасности.

- Надо сказать спасибо родителям, предпринимателям, которые помогали школы покупать рециркуляторы, но пытаться закрыть потребность за счет спонсоров неправильно, - сказал Александр Ведерников. - Должен участвовать целевыми деньгами областной бюджет. Мы видели, что не во всех школах есть рециркуляторы. Вместе с правительством и муниципальными образованиями проработаем вопросы, чтобы обеспечить безопасность и дети не ушли на формат дистанционного обучения.

Всего в школах Иркутской области установили 940 аппаратно-программных комплексов, которые распознают лица для измерения температуры, а также используются для дезинфекции. Во всех школах будут проводиться регулярные генеральные уборки, измерять температуру на входе, разводить потоки учеников и т.д. Праздничные линейки 1 сентября рекомендовано проводить только для первоклассников и старшеклассников на улице.

На штабе также министр здравоохранения региона Яков Сандаков рассказал, что в регионе развернуто около 3400 ковидных коек, свободны 34%. К оказанию плановой помощи вернулись 12 больниц.