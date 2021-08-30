В Бурятии сторож заживо сгорел в вагончике. Фото: СУ СК России по Бурятии

Трагедия на берегу озера Торма возле села Оронгой Иволгинского района Бурятии произошла утром, 28 августа. Там сгорел вагончик, в котором находился сторож предприятия по рыборазведению. 67-летнему мужчине спастись не удалось. Он сгорел заживо.

- Останки сторожа нашли на пепелище, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Выяснилось, что в вагончике было бытовое газовое оборудование. А мужчина не выходил на связь два дня. По факту трагедии проводится проверка.

Для выяснения точных причин пожара, назначено пожарно-техническое исследование; ведется поиск и опрос туристов, отдыхавших на побережье в будние и выходные дни.

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