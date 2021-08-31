Велогонщик из Бурятии Михаил Асташов взял второе золото на Паралимпиаде в Токио. Фото: Личный архив

Велогонщик из Бурятии Михаил Асташов одержал победу в шоссейной гонке с раздельным стартом на XVI летних Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен завоевал уже вторую золотую медаль Паралимпиады. Об этом сообщают в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия.

- Спортсмен, выступающий в классе С1, преодолел дистанцию в 16 километров за 24 минуты 53,37 секунды, - говорится в сообщении в официальном аккаунте министерства в соцсетях.

Напомним, Михаил Асташов известен на малой родине как бурятский Ник Вуйчич. Ранее на летних Паралимпийских играх в Токио он принес сборной России четвертое золото. В финальном заезде, спортсмен, выступающий в классе C1, оказался быстрее канадца Тристена Шернове, опередив соперника на целый круг. Более того, по ходу квалификационных заездов Михаил Асташов установил новый мировой рекорд (3.35,954).

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