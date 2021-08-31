«Хонда» сбила 13-летнего подростка на велосипеде под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В деревне Грановщина Иркутского района 27-летний водитель «Хонда Лого» сбил 13-летнего велосипедиста. В момент аварии школьник ехал по краю проезжей части попутно направлению движения машин. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, рассказали в ведомстве, - рассказали в ведомстве.

Всего с начала лета в регионе произошло 11 ДТП с участием детей на велосипедах. В них 1 ребенок погиб и 11 получили различные травмы.

Напомним, до 14 лет дети обязаны ездить на велосипедах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон и специально отведенных местах.

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