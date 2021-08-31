Детский сад открыли в Куйтуне

В Куйтуне открылся новый детсад.

В Куйтуне открыли детский сад на 110 мест. Председатель областного парламента, который принял участие в торжественном мероприятии, от имени депутатов поздравил детей, их родителей и педагогов с этим событием.

- Приятно видеть радость в ваших глазах, ведь если дети растут в достойных условиях, это значит, что Куйтун будет развиваться и дальше. Важно строить современные детские сады, школы, больницы во всех районах Приангарья, – сказал Александр Ведерников.

Детский сад «Ромашка» начали строить в сентябре 2019 года и завершили в конце прошлого года. Строительство велось по региональному проеку «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» за счет финансирования из федерального, областного и местного бюджетов.

Мэр Куйтунского района Алексей Мари, который также участвовал в торжественной церемонии открытия, сказал слова благодарности Законодательному Собранию и правительству региона за поддержку строительства детского сада.