Житель Чунского района поджег две машины за 15 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В поселке Октябрьский Чунского района неизвестные подожгли два автомобиля: «Тойоту Калдина» и «Жигули». О пожаре сообщили в экстренные службы. Пламя могло в любую минуту переброситься на забор жилого участка и дом. Однако оперативно прибывшие сотрудники пожарного расчета остановили распространение огня. Иномарка и отечественный седан были уничтожены. Ущерб владельца превысил полмиллиона рублей. Полицейские при осмотре места ЧП обнаружили улики, подтверждающие, что причиной пожара мог стать именно поджог. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога», - рассказали в ведомстве.

Позже были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались жители Чунского района в возрасте 18 и 40 лет. При этом один из них рассказал оперативникам, что за совершение преступления получил от второго 15 тысяч рублей.

Выясняются мотивы произошедшего. По одной из версий полицейских, причиной поджога могла стать предпринимательская деятельность родственника потерпевшего.

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