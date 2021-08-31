Игорь Кобзев поручил проработать положение о публичном ежегодном отчёте руководителей региональных министерств

С 1 по 30 августа 2021 года по поручению главы региона Игоря Кобзева на сайте 38ok.ru был проведен опрос жителей Иркутской области о формах организации отчётов глав муниципальных образований и министров перед жителями.

«Правильно выстроить работу команды исполнительной власти возможно только на основе постоянной обратной связи с жителями. К этому я призывал руководителей власти всех уровней с первых дней своей работы в области», — пояснил цель опроса Игорь Кобзев.

В опросе принял участие 49381 житель Иркутской области.

Результаты количественного опроса показали, что наиболее приемлемая периодичность отчетности перед жителями – это один раз в год (57,6%). При этом около четверти респондентов (24,3%), считают, что отчитываться перед жителями надо каждые полгода, а 18,1% участников опроса указали, что отчеты должны быть ежеквартальными.

Приоритетными темами, которые жители считают необходимыми для включения в отчет, являются (перечисление по убыванию): Дороги и транспорт – 44,2%; Здравоохранение – 22,1%; Благоустройство – 11,3%; Экология и лесное хозяйство – 7,7%; Образование – 7,1%Социальная политика – 5,2%; Безопасность и борьба с преступностью – 2,4%.