В Иркутской области Николай Шульгинов, Андрей Рюмин и Игорь Кобзев обсудили сетевые проекты

Фото: из архива группы «Россети»

Они будут обслуживать Транссиб и БАМ, увеличивая их пропускную способность.

Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал о ходе работ на совещании, в котором приняли участие глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава Приангарья Игорь Кобзев.

Он отметил, что проекты реализуются в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Стороны обсудили вопрос допуска к участкам для строительства воздушных ЛЭП на 500 кВ. Также на встрече договорились об оптимизации сроков получения разрешительных документов.

Напомним, в конце 2019 года «Россети» ввели в эксплуатацию свои первые центры питания в Приангарье – это подстанции 220 кВ «Сухой Лог» и 500 кВ «Усть-Кут». Объекты уже включены в комплексный план по расширению инфраструктурных магистралей, разработанный кабмином.

Отмечается, что подстанции «Усть-Кут» и «Сухой Лог» стали частью финального этапа создания Пеледуйского энергокольца. Его протяженность свыше 3000 километров. Кольцо охватывает несколько регионов: Иркутскую область, Бурятию, Якутию и Забайкалье.

Энергокольцо решило проблему дефицита мощности на северо-востоке Иркутской области. Помимо этого, оно обеспечивает электричеством такие масштабные объекты, как БАМ, магистральные газопроводы, предприятия, добывающие нефть, газ, золото.

Сообщается, что подстанция «Усть-Кут» будет расширена до конца 2023 года в рамках инвестпрограммы «Россети ФСК ЕЭС».