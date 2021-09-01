200 тысяч рублей потратила на свои нужды экс-начальник почты из Иркутской области. Фото: Артем ЛЕНЦ

Бывший начальник одного из сельских почтамтов в Иркутской области ответит в суде за растрату денег, которые проходили через ее руки по долгу службы. Что заставило женщину начать присваивать чужие деньги и товары, неизвестно. Но факт.

- По версии следствия, на протяжении семи месяцев обвиняемая, являясь должностным лицом, находясь на своем рабочем месте, незаконно совершала хищение имущества в виде товаров, а также денежных средств, - сообщает СУ СКР по Иркутской области. - Она причинила ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, на протяжении семи месяцев обвиняемая, являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте, незаконно совершала хищение имущества в виде товаров, а также денежных средств. Своими преступными действиями она причинила обособленному структурному подразделению Боханский почтамт УФПС Иркутской области ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.